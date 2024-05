La Gravel Gourmet è un successo da sold-out

Un piacere per gli occhi, le gambe e il palato. È unanime il giudizio dei 300 partecipanti che sabato 11 e domenica 12 Maggio hanno preso parte nelle Valli di Parma alla seconda edizione di Gravel Gourmet. L’evento che unisce l’esperienza gravel ai sapori autentici della Food Valley si è confermato vincente nella formula, con il target delle iscrizioni raggiunto e superato nelle ultime ore prima del via: un risultato ancor più speciale dopo l’annullamento dello scorso anno dovuto alle avverse condizioni atmosferiche. Due giornate indimenticabili tra i percorsi dell’Unione Pedemontana Parmense, nei comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo, nelle quali i partecipanti hanno potuto assaporare le pendenze arcigne e gli splendidi paesaggi che le Valli di Parma sanno regalare, tra calanchi, colline e bellezze architettoniche. Le fatiche dei gravellisti sono però state premiate dalle succulente merende gourmet offerte dalle Pro Loco locali, dall’Azienda Agricola Monte delle Vigne e dall’Azienda Agricola Vini Palazzo.

A farla da padroni i sapori dei prodotti tipici locali, dal Prosciutto di Parma al Parmigiano Reggiano, passando per il Salame di Felino, la Torta di Patate, i cappelletti e i tortelli, accompagnati da Lambrusco, Malvasia e i migliori vini emiliani. La genuinità dei prodotti delle Valli di Parma e l’accoglienza calorosa degli abitanti dell’area hanno reso unica l’atmosfera dell’evento promosso dall’Unione Pedemontana Parmense e organizzato da A.S.D. Happy Trail MTB, percepibile su tutti i cinque percorsi proposti nelle due giornate. Un format, quello di Gravel Gourmet, che mette l’esperienza e la condivisione davanti alla prestazione, per farsi gustare appieno senza l’assillo di classifiche o verdetti. Se sabato è stata Piazza Repubblica a Collecchio a tenere a battesimo l’edizione 2024, lo splendido scenario del giardino farnesiano di Rocca Sanvitale a Sala Baganza ha fatto da cornice alla giornata di domenica. Lungo il percorso, i Boschi di Carrega, il centro abitato di Felino, Langhirano e il Castello di Torrechiara, i torrenti Parma e Baganza, le colline di Traversetolo e il borgo di Sivizzano sono stati solo alcuni degli splendidi highlights attraversati. I partecipanti, provenienti da tutta Italia e anche da oltre confine, hanno goduto di un meteo splendido, con due giornate calde e soleggiate, ideali per un’esperienza di questa tipologia.