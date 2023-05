La gru viene tolta, viabilità modificata in via Duca D'Alessandro

Modifiche alla viabilità in viale Duca Alessandro per disinstallazione di una gru edile con auto piattaforma, per un intervento di riqualificazione energetica di una palazzina.

Dal 13 maggio 2023 al 14 maggio 2023 dalle 9 alle 18: viale Duca Alessandro (civ.6) istituzione divieto di circolazione e istituzione divieto di sosta con rimozione forzata.

Viale Duca Alessandro

Istituzione del doppio senso di circolazione dal civ.6 a Via Viotti, istituzione del doppio senso di circolazione dal civ.6 a bretella di collegamento con Via Torelli.

Bretella di collegamento tra Via Duca Alessandro e Via Torelli (adiacenza Piazzale Risorgimento)

Rimozione temporanea colonnotti dissuasori amovibili. Apertura alla circolazione e istituzione senso unico di marcia con direzione di percorrenza da Via Duca Alessandro a Via Torelli

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 7, inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2022/10/AGT-rev.-1.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it

Numero Verde: +39 800.238.630 attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.