La leadership secondo Maria Paola Chiesi e Luca Barilla? Valore sempre condiviso e gentilezza con tutti

La nostra missione è migliorare la qualità di vita delle persone, non solo dei nostri pazienti, ma anche delle comunità in cui operiamo e dei nostri collaboratori, promuovendo un modo di lavorare orientato al miglioramento degli stili di vita». Alle parole della Vice Presidente e Head of Shared Value & Sustainability del Gruppo Chiesi, Maria Paola Chiesi, si uniscono quelle del Vice Presidente di Barilla, Luca Barilla: «Mio padre, Pietro Barilla, diceva che il ruolo dell’impresa si completa solo quando essa può esprimere la sua forza anche a beneficio della società. In questo senso è stato un precursore del principio della “sostenibilità”, che trova la sua massima espressione nell’istante in cui gli interessi dell’azienda coincidono con quelli della comunità».

Sono due passaggi riferiti a realtà di Parma presenti nel libro del giornalista e al top voice di LinkedIn Filippo Poletti dal titolo “Smart Leadership Canvas: come guidare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con il cuore e il cervello”. «A un anno di distanza dall’arrivo di ChatGPT – spiega Poletti, ideatore e autore del libro che vede anche la firma di Alberto Ferraris, professore ordinario di leadership all’università di Torino – è necessario fare il “rebranding” dell’intelligenza artificiale, cogliendo le opportunità derivate all’adozione delle reti neurali generative e, allo stesso tempo, mettere al centro della leadership la cura delle persone e il raggiungimento dei risultati di business. Per questo ai manager proponiamo il nuovo “test di cuore e cervello”».

DA 10 OPERAI, PER LO PIÙ DONNE, A UN’AZIENDA CON PIÙ DI 6.500 COLLABORATORI

È Poletti, intervistando i due grandi imprenditori parmensi, a ripercorrere assieme a loro la storia delle loro aziende: «Era il 6 luglio 1935 – racconta Maria Paola Chiesi all’influencer di LinkedIn – quando mio nonno, Giacomo Chiesi, un farmacista con il sogno della ricerca, comprò un piccolo laboratorio in via XX Settembre, l’unico dell’epoca a Parma. Chiesi Farmaceutici è nata, quindi, da dieci operai, la maggioranza donne, arrivando pochi anni dopo nelle case degli italiani. Con la Seconda guerra mondiale, la famiglia Chiesi si trasferì in campagna. Con loro c’erano anche sette operaie, che continuarono a lavorare per raccogliere i fiori e metterli al riparo dal gelo. La produzione si ridusse a poche specialità e nel maggio del 1944 i bombardamenti colpirono anche i laboratori di Chiesi in città. Dopo la fine della guerra, Giacomo, avendo conservato un piccolo quantitativo di oppio per fabbricare il laudano, un rimedio contro i disturbi gastrointestinali, riuscì con intelligenza e tenacia a far ripartire le attività. Successivamente, negli anni Cinquanta, acquistò un terreno in via Palermo, a Parma, dove una volta si estendeva la periferia della città. Il pomeriggio dell’8 ottobre 1955 venne tagliato il nastro di quelle che sarebbero state le fondamenta della moderna azienda. A casa del nonno Giacomo, quando alla sera si riunivano in famiglia, riecheggiavano discorsi sulla dedizione, la fantasia e la costanza: sono valori da sempre considerati imprescindibili per guidare un’azienda, per essere un buon leader, che rimangono saldi nel nostro DNA. Nel 1966, i figli Alberto e Paolo sono succeduti a Giacomo alla guida dell’azienda, vedendo in lui un esempio e, nelle sue intuizioni, un cammino tracciato da perseguire».

Come spiega nel libro Maria Paola Chiesi, Vice Presidente e Head of Shared Value & Sustainability del Gruppo, oggi l’azienda biofarmaceutica ha più di 6.500 dipendenti e una dimensione internazionale: «I nostri collaboratori condividono il sistema di valori che guida la famiglia Chiesi nella leadership dell’azienda. È proprio grazie all’impegno e alla passione delle nostre persone che possiamo fare la differenza, generando un impatto positivo sui pazienti, sulla società e sul pianeta. Ci sono state alcune pietre miliari che hanno segnato il nostro cammino e che ci hanno forgiato nella realtà che siamo oggi. Tra i tanti esempi possibili, cito la nostra decisione di diventare una Società Benefit e, quindi, di affermare a livello di statuto, e dunque di dovere del consiglio di amministrazione, vincolante anche sul piano della gestione societaria, la volontà dell’azienda e della famiglia di determinare un impatto positivo sulla società, non solo attraverso i farmaci da noi sviluppati e messi a disposizione dei pazienti, ma anche attraverso i comportamenti, le pratiche e i processi che l’azienda e le sue persone attuano. Un’attenzione, quindi, non solo al “cosa” ma anche al “come” fare».

DALLA GRANDE IMPRESA DEGLI ANNI ’70 A INGEGNERIA E ALL’OSPEDALE

I ricordi di famiglia sono presenti anche nelle parole di Luca Barilla che così traccia le doti di combattente del padre Pietro: «Nel 1971 si trovò costretto a vendere l’azienda agli americani per il semplice motivo che suo fratello Gianni, socio al 50 per cento, aveva deciso di cedere la propria quota: lui, infatti, non aveva i soldi per rilevare la parte del fratello. Poco tempo dopo la vendita, però, cominciò a pensare a come avrebbe potuto riconquistare l’azienda e ci riuscì nel 1979, superando ostacoli inimmaginabili. Non aveva i soldi e nessuno voleva prestarglieli perché lo consideravano un “folle” a inseguire un simile progetto in un periodo storico molto difficile, ossia gli anni di piombo. Nonostante i forti venti contrari, non si perse d’animo e alla fine riuscì a ottenere i finanziamenti dalle banche, impegnando tutto ciò che aveva, comprese le due case di famiglia».

Pietro Barilla – spiega il figlio Luca a Poletti – «era certamente un uomo illuminato e dalle profonde qualità umane. Era nato così, con queste caratteristiche che ha poi sviluppato nel corso degli anni attraverso tante esperienze di vita, tra cui la guerra e gli incontri con personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria. La Barilla, nel corso delle generazioni, è sempre stata vicina alla città attraverso innumerevoli azioni. Tra queste, una delle più belle, è stata la donazione della facoltà di ingegneria all’università di Parma, voluta da mio padre negli anni ‘80 del secolo scorso. Mancava, infatti, un campus di ingegneria e lui disse: “Voglio occuparmene io, perché sono convinto che attraverso l’istruzione dei giovani, e un serio percorso di ricerca a essi collegato, possiamo creare i presupposti per una crescita del nostro Paese lunga e sostenibile. Un altro intervento, di cui tutti siamo orgogliosi, è la donazione del nuovo Ospedale dei Bambini intitolato al papà che abbiamo potuto realizzare alcuni anni fa anche con il supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Parma. Si tratta di una struttura modernissima e tecnologicamente avanzata, sicuramente una eccellenza italiana nel campo della sanità».

LA LEADERSHIP DEL VALORE CONDIVISO SECONDO CHIESI

Immaginando la “matrice” della leadership, Maria Paola Chiesi dà questa definizione nel libro: «La nostra matrice è da ricercare nei valori e nello spirito imprenditoriale propri di una family owned company: dedizione, fiducia reciproca, impegno, rispetto per l’interdipendenza tra la nostra salute e quella del pianeta. Crediamo che le aziende abbiano la forza e gli strumenti per fare la differenza e avere un impatto sociale positivo e un ruolo attivo nel contribuire a risolvere le complessità che caratterizzano la nostra società. E proprio in qualità di azienda guidata da una famiglia, siamo in grado di pensare al nostro operato di generazione in generazione e di perseguire risultati a lungo termine».

Il modello di leadership che contraddistingue il nostro Gruppo – conclude la Chiesi con Poletti – «è definito “umano” e poggia sui nostri valori imprescindibili, rispecchiati dal nostro essere Società Benefit e B Corp certificata, ovvero un’azienda che vuole utilizzare il proprio business come leva per il bene comune. Questo modello di leadership è basato su quattro pilastri fondamentali: il coraggio di fissare obiettivi ambiziosi e sostenibili e l’impegno nel portarli avanti; il pensiero innovativo che deriva dall’ascolto delle esigenze e dei bisogni dei portatori di interesse, con un atteggiamento inclusivo e aperto; il senso di cura e di rispetto verso gli altri, che siano pazienti, collaboratori, le comunità in cui viviamo o il pianeta; e, infine, il principio di condivisione e di inclusione del valore generato».

DA PIETRO BARILLA L’ESEMPIO DEL MANAGER-DIRETTORE GENTILE

Anche da Luca Barilla arriva un esempio di leadership, ricevuto in dote dal padre: «Condivido totalmente il pensiero di mio padre quando parlava del leader di un’Impresa paragonando il suo compito a quello di un direttore d’orchestra – confida a Poletti –. Aveva fatto sua questa metafora perché negli anni ’50 era diventato amico del più grande direttore d’orchestra italiano dell’epoca, Guido Cantelli, l’allievo prediletto del maestro Arturo Toscanini, morto all’età di 36 anni in un incidente aereo nel 1956. Questa frequentazione gli aveva fatto interpretare il suo ruolo di imprenditore come quello di un direttore d’orchestra che mette insieme tanti componenti diversi e li conduce nell’esecuzione di una sinfonia perfetta. Il papà diceva ai manager: “Il mio ruolo è quello di stimolare, dare delle indicazioni e coordinare, ma la musica la fate voi, perché ognuno di voi è più bravo di me a svolgere il proprio specifico lavoro. Non era il leader autoritario che imponeva diktat al management, era invece un uomo empatico, con una forte capacità di ascolto, vicino alle persone senza paternalismi. Era un leader gentile».