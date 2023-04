La Lega: "Fondate le accuse sulla non originalità del Parmigiano Reggiano?”

“La giunta regionale concorda sul fatto che le dichiarazioni del docente dell’Università degli studi di Parma sulla non originalità dei prodotti e dei piatti della cucina italiana e in particolare del Parmigiano Reggiano siano non veritiere e inopportune?”

Con questa domanda i leghisti Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi chiedono un pronunciamento all’esecutivo regionale sull’intervista rilasciata al Financial Times da un docente dell’Università di Parma sulla “non originalità di numerosi prodotti e piatti della cucina italiana, in particolare, per quanto riguarda le produzioni dell’Emilia-Romagna, circa il fatto che il Parmigiano Reggiano originale non lo si produce nel territorio limitato di tale Dop ma in Wisconsin (USA)”.

Sottolineando come” l’originalità del cibo italiano è alla base della fama e del successo dei suoi prodotti agroalimentari e dei suoi piatti in tutto il mondo”, e dando notizia del clamore mediatico suscitato dall’intervista e dalle reazioni in senso radicalmente opposto di Coldiretti e del Consorzio del parmigiano reggiano, gli esponenti del Carroccio sollecitano una presa di posizione della giunta e contestualmente chiedono “quali iniziative si intendono attuare per eliminare o quantomeno limitare la dannosità delle dichiarazioni rilasciate dal docente per il settore agroalimentare dell’Emilia-Romagna.“

Il sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha rassicurato tutti convenendo che basterebbe concentrarsi sulla scansione temporale secondo cui il parmigiano reggiano risale al 1200 mentre l'America è stata scoperta nel 1492, per capire l'anacronismo della dichiarazione resa dal docente. "Dal momento che un'amministrazione deve parlare con atti amministrativi e atti legislativi concreti -ha proseguito il sottosegretario- ricordo che il marchio parmigiano reggiano si fregia del marchio Dop fin dal 1996 con il riconoscimento della Comunità europea e la fama ed eccellenza che questo formaggio ha acquisito in tutto il mondo non deve temere alcuna ricostruzione storica alternativa". Baruffi ha poi ricordato come l'Emilia-Romagna sia la prima regione per introiti dei propri prodotti Dop per un valore di 3,2 miliardi di euro, di cui la metà sono garantiti proprio dal "Re dei formaggi". "Da par suo -conclude Baruffi- la Regione continua e continuerà a promuovere il parmigiano reggiano e supportare le aziende che lo producono quali portabandiera di un territorio ricchissimo di marchi Dop e Igp".

Fabio Rainieri, nell'accettare le risposte ottenute, ha auspicato comunque un impegno puntuale "per smontare, soprattutto in un'era come quella attuale dominata dall'informazione/disinformazi one, ricostruzioni così fantasiose e totalmente prive di un qualunque supporto concreto e reale".