La Lega sulla scuola: “Grazie al ministro Valditara per l’incontro a Collecchio”

“Ringraziamo il Ministro Valditara per il proficuo incontro con i candidati della Lega alle amministrative nella sede elettorale di Collecchio". Così Patrizia Caselli, candidata a sindaco nel comune di Collecchio, e Gianni Soncini, candidato a sindaco nel comune di Sorbolo Mezzani.

Erano presenti il segretario regionale della Lega Emilia Matteo Rancan, l’onorevole Laura Cavandoli, consigliere regionale Emiliano Occhi, i sindaci di Fontevivo Tommaso Fiazza e di Felino Filippo Casolari, oltre ad altri eletti nel territorio e candidati.

E’ stata l’occasione per illustrare al Ministro la situazione degli istituti scolastici di Collecchio e Sorbolo Mezzani e per una riflessione sul sistema scolastico.

"Il Ministro ha ribadito l’attenzione al mondo della scuola secondo la visione costituzionale del mantenere la persona al centro, nel senso di sviluppare i talenti senza tralasciare le fragilità, la disabilità, la lotta alla dispersione scolastica e il tutoraggio, dando autorevolezza agli insegnanti.

Ad esempio, il Ministro ha previsto una norma per la continuità didattica degli alunni con disabilità, che finalmente potranno beneficiare per più anni di un docente specializzato, come le associazioni hanno chiesto ormai da 20 anni.

Il Ministro ha sottolineato l’importanza e l’unicità dei nostri territori, portatori di storia e di cultura che la scuola deve saper trasmettere a tutti, insieme ai valori fondativi del nostro Paese, anche per favorire l’integrazione degli stranieri ed valorizzare le discipline applicate onde evitare la dispersione scolastica”.