La Liberazione con la consegna della medaglia al merito civile

Nell'ambito delle iniziative legate al 25 aprile, Giorno della Liberazione, il Comune di Parma e la Provincia di Parma annunciano la convocazione di una seduta congiunta del Consiglio Comunale e Provinciale, prevista per il 22 aprile 2024 alle ore 16:30, presso i Portici del Grano in Piazza Garibaldi a Parma.

La Provincia di Parma, nel 2006, è stata insignita dalla Presidenza della Repubblica Italiana della "Medaglia d'Oro al Merito Civile" in riconoscimento dei sacrifici affrontati dalle popolazioni del territorio durante i venti mesi di guerra e occupazione militare tedesca, compresi nel periodo settembre 1943 - aprile 1945. In occasione delle celebrazioni per l'anniversario della Festa della Liberazione, la Provincia di Parma ha deciso di consegnare una copia della Medaglia d'Oro al Merito Civile al Comune di Parma. La cerimonia di consegna avrà luogo durante la seduta del Consiglio congiunto.

Saranno presenti alla seduta congiunta rappresentanti istituzionali, tra cui l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISREC) e i Rappresentanti del Consiglio Universitario e della Consulta delle Scuole Superiori. Durante l'evento si terranno interventi istituzionali e riflessioni sugli avvenimenti che hanno portato all'assegnazione della Medaglia al Merito Civile a questo territorio.