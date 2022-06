Novità in arrivo per i pendolari della tratta ferroviaria Parma-Brescia. La circolazione dei treni sarà infatti sospesa dal 16 luglio al 30 agosto sulla linea in questione per rinnovo binari, consolidamento della sede ferroviaria e rinnovo armamento del Ponte sul fiume Po. L'investimento economico sarà di circa 32 milioni di euro.