La Neonatologia di Parma festeggia la Giornata della prematurità con le associazioni

In occasione della Giornata mondiale del Prematuro che si celebra il 17 novembre la Neonatologia dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma si è colorata di viola, per festeggiare insieme alle associazioni che sono al loro fianco nell'assistenza e la cura dei bambini nati pretermine e delle loro famiglie.

Viola, ill colore dedicato al prematuro, per il personale sanitario della struttura diretta da Serafina Perrone, così come sono stati illuminati di viola, grazie alla collaborazione dell’associazione Colibrì, il Palazzo Municipale e la facciata di via Gramsci dell'Ospedale Maggiore.

Sette librerie e biblioteche di Parma hanno invece allestito le loro vetrine con libri a tema evento nascita pretermine o evento nascita, in un’iniziativa supportata delle associazioni Cuore di Maglia, TINtacoli e Donatori di Coccole che hanno fornito il materiale per creare un percorso visivo emozionale con gli oggetti che si trovano dentro l’incubatrice e doneranno a tutti coloro che acquisteranno questi tipi di libri un segnalibro che riporterà una citazione sulla giornata del pretermine e i saluti del personale della TIN.