La notte degli Archivi: le iniziative del Comune

Il Comune di Parma aderisce aderisce anche quest'anno ad Archivissima, il festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, ideato da Promemoria e organizzato dall'associazione Archivissima. Nel 2024, la nona edizione de “La Notte degli Archivi”, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, si terrà su tutto il territorio nazionale venerdì 7 giugno in concomitanza con la Giornata Internazionale degli Archivi, con centinaia di eventi gratuiti dal vivo in tutta Italia e quasi 1000 archivi coinvolti.

Questa nuova edizione è dedicata al tema delle Passioni, che si vogliono rintracciare e mappare, a partire del mondo degli archivi, gli ambiti e i contesti in cui le passioni si sono radicate e far conoscere i luoghi dove oggi trovano ancora uno spazio di espressione, contribuendo alla creazione di un nuovo catalogo delle passioni, un nuovo atlante a disposizione di tutti.

Gli archivi si pongono infatti come un punto di osservazione privilegiato da cui partire per conoscere la nostra storia e identità e per orientarci nel presente, rafforzando il legame con il nostro straordinario patrimonio culturale fatto di storie che meritano di essere preservate e valorizzate attraverso la ricchezza informativa e narrativa degli archivi storici.

In questa direzione, venerdì 7 giugno gli archivi storici di Casa della Musica e l’Archivio Storico Comunale di Parma inviteranno il pubblico a prendere parte a due proposte culturali inedite attraverso cui sarà possibile conoscere da vicino alcune delle principali progettualità portate avanti dagli archivi stessi. Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Legalità ed Archivi Francesco De Vanna, il Dirigente del Settore Cultura Alessandro Puglisi, la responsabile della Casa della Musica Manuela Calderini, la responsabile degli Archivi Comunali Enrica Caffarra, e l'archeologo fondatore di ArcheoVea Filippo Fontana le hanno presentate in conferenza stampa in mattinata.

A partire dalle ore 18, presso la sede dell’Associazione Artètipi di via Bixio, sarà possibile visitare la mostra “La loro passione accanita era la musica”, curata dalla Associazione Artètipi per il Comune di Parma - Casa della Musica, in cui sono esposte le tavole originali realizzate per le due guide a fumetti sulla vita del pianista Miecio Horszowski e di Arturo Toscanini: artisti legati da una lunga e profonda amicizia, nata nel 1906, oggi documentata e valorizzata attraverso il ricco patrimonio archivistico e museale custodito da Casa della Musica. Entrambe le guide sono state curate dall'illustratrice Martina Sarritzu durante i laboratori rivolti agli artisti con fragilità intellettiva dell’Associazione Artètipi. La mostra resterà visitabile negli orari di apertura della Associazione Artètipi consultabili all’indirizzo https://www.artetipi.it/ contatti/

"Offriremo alcune interpretazioni davvero interessanti della parola passioni" ha sottolineato il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto "come spesso accade quando si promuovono operazioni di valorizzazione dei patrimoni documentari e archivistici nascono percorsi sorprendenti".

La guida "Viaggio nella musica di Miecio Horszowski" accompagna il progetto espositivo realizzato a Casa della Musica dove è conservato il preziosissimo archivio del pianista vissuto tra il 1892 e il 1993. La guida "Nella Casa di Arturo" racconta, invece, la vita del Maestro Toscanini e si pone come utile strumento di accompagnamento alla visita del Museo Casa natale Toscanini, in cui il direttore nacque nel 25 marzo 1867 e che fa parte dei musei di Casa della Musica.

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: infopoint@lacasadellamusica.it - tel. 0521/031170

Alle ore 19 e 20.30 al Parco Ducale doppio appuntamento con “È di nuovo spettacolo: l'acqua va in scena al Giardino Ducale” attraverso cui il pubblico potrà partecipare ad un percorso guidato itinerante, a partire dalla Peschiera per arrivare al Palazzo Ducale, in cui verrà raccontata la storia dei canali che percorrevano l’Oltretorrente e, in particolare, il Parco Ducale, dove fontane e giochi d'acqua, ormai perduti, incantavano i viaggiatori. A conclusione del percorso, grazie alla realtà aumentata ed un video immersivo in 3D, i partecipanti potranno assistere alla ricostruzione della fontana farnesiana.

"Proprio a partire dai documenti conservati in Archivio Storico Comunale è stato possibile riscoprire inediti paesaggi acquatici e spettacolari giochi d'acqua che hanno affascinato la città seguendo il gusto e la magnificenza dei Duchi di Parma" ha commentato l'Assessore Francesco De Vanna "ma unire la storia del passato al futuro vuol anche dire conoscere come l’acqua sia sempre stata un’importante risorsa sociale, oltre che una fonte d’ispirazione sia in ambito artistico che tecnico. "

L’evento è realizzato dall’Archivio Storico Comunale in collaborazione con il Dipartimento DUSIC dell’Università di Parma – Programma S.F.E.R.A. e ArcheoVea Impresa Culturale. Si ringrazia inoltre il Comando Provinciale dell’Arma del Carabinieri di Parma.

L’iniziativa è gratuita e richiede la prenotazione obbligatoria, attiva a partire dal 30 maggio, al link https://www.comune.parma.it/ prenota (sezione incontri) della Web App "PrenotaEventi" del Comune di Parma. Per informazioni: archivio.storico@comune.parma. it – tel. 0521/031030.

Archivi storici Casa della Musica

La Casa della Musica conserva l’Archivio Storico del Teatro Regio di Parma, come sezione staccata dell’Archivio Storico del Comune di Parma. Nel corso del tempo il patrimonio documentario dell’archivio si è arricchito di numerosi fondi e collezioni di ambito teatrale e musicale. Oltre al fondo Teatro Regio di Parma (1816 – 2001), si conservano: raccolta Mario Ferrarini (sec. XIX – 1950), fondo Italo Clerici (inizio sec. XX – metà sec. XX), raccolta Giovanni Sanvitale (sec. XIX – metà sec. XX), raccolta Giovanni Bergonzi (sec. XIX – sec. XX), archivio Mieczyslaw Horszowski (1899 – 1992), e numerosi altri fondi e raccolte.

L’archivio è consultabile su prenotazione alla mail: archivioteatroregio@ lacasadellamusica.it Tel. 0521031130

Archivio storico Comunale

L’Archivio Storico Comunale di Parma conserva la documentazione prodotta e ricevuta dai vari uffici comunali, a partire dal 1861, nell’ambito della loro attività politico – amministrativa. Sono presenti inoltre fondi archivistici relativi ad enti soppressi e diversa documentazione pervenuta per lasciti e donazioni da parte di privati cittadini. L’accesso è consentito previa prenotazione nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì 8.30/13.00; martedì, mercoledì e giovedì 8.30/17 (archivio.storico@comune. parma.it – tel. 0521/031030).