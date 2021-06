La notte dei saldi 2021

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, che ne ha imposto la cancellazione lo scorso anno, riparte l’immancabile appuntamento estivo della Notte dei Saldi: come ormai da tradizione, il gruppo Federmoda Parma aderente ad Ascom propone per sabato 3 luglio, in occasione del primo giorno di saldi, un’apertura serale straordinaria, fino alle ore 24.00, per tutti i negozi del centro storico e dell’Oltretorrente che vorranno aderire.

L’iniziativa è aperta a tutte le attività, anche non strettamente legate all’abbigliamento e alle calzature: la serata è infatti occasione per tutti sia per presentare al pubblico le proprie novità e favorire lo shopping cittadino, sia come segnale di ripartenza e di accoglienza da parte della città ai suoi cittadini e ai primi turisti che fortunatamente stanno cominciando a tornare sul territorio.

Siamo inoltre felici di comunicarvi che l’iniziativa, riconosciuta come esempio positivo, ha ricevuto il plauso delle altre realtà cittadine dell’Emilia Romagna e della Confcommercio regionale che quest’anno organizzerà in concomitanza aperture straordinarie su tutto il territorio. Grazie quindi a una comunicazione congiunta anche a livello regionale, l’iniziativa riceverà una notevole copertura mediatica, dando così maggior risalto al nostro tradizionale appuntamento di shopping in città.

Per registrare la vostra partecipazione, compilare il modulo al link: https://bit.ly/registrazione_notte_saldi

CLICCA QUI per scaricare la locandina.