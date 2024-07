La Pilotta diventa un set: parte Estranei, con Isabella Ferrari

Mattinata movimentata in Piazza della Pace. In Pilotta, oltre al tradizionale mercato del mercoledì, c'erano anche i tecnici e gli operai della Rai impegnati ad allestire materiale per girare le nuove scene della Fiction Estranei, con protagonista Isabella Ferrari. La città ducale scelta, ancora una volta, come un set. Le bellezze del Complesso Monumentale sono state prestate a registi e cameraman intenti ad allestire una scenografia noire. Estranei, infatti, parlerà di cronaca nera: delitti, intrighi, giochi di potere. Molte di queste riprese saranno girate a Parma, oggi primo giorno di telecamere per il Complesso e i suoi gioielli.