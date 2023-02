La Pilotta: “I sei valzer” di Adam Neipperg

Si è tenuto oggi, nella Sala della musica dei Voltoni, l’evento musicale “I sei Valzer” di Adam Neipperg, un’occasione dedicata alla valorizzazione del patrimonio musicale della Biblioteca Palatina al pari dell’evento della scorsa settimana, “Sonata per Rovene”.

L’evento è stato introdotto dalla Direttrice della Biblioteca Palatina Paola Cirani, che ha illustrato i “Sei Valzer” del generale Adam Adalbert Neipperg. I manoscritti, parte del patrimonio della sezione musicale della Biblioteca Palatina, sono stati composti dal generale nel luglio del 1814 e da lui dedicati alla principessa Maria Luigia d’Austria.

Subito dopo, si è esibita la pianista Loredana Brigandì, nota anche sulla scena internazionale per il suo temperamento e la musicalità delle sue esibizioni, che ha eseguito “I sei valzer” di Neipperg e brani musicali di Friedrich Kuhlau e Fryderyk Chopin.

Un evento significativo che valorizza lo straordinario patrimonio storico musicale della Biblioteca Palatina che già oggi supera le 170mila unità. La Sezione Musicale comprende infatti testi di musica manoscritta e a stampa, libretti, periodici, carteggi e libri di letteratura musicale. Istituita per Regio Decreto nel 1889, la sezione documenta con particolare attenzione l’attività musicale della città di Parma e del suo territorio nei secoli XVIII – XIX.

Su Loredana Brigandì

Calabrese di nascita, si avvicina al pianoforte all'età di sei anni per diplomarsi nel 1982 con il massimo dei voti presso il Conservatorio statale di musica Santa Cecilia di Roma. Soltanto diciannovenne, insegna già Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Reggio Calabria e svolge contemporaneamente un'intensa attività concertistica. Nella metà degli anni ’90, fonda l’Accademia Filarmonica Reggina, della quale diviene sia Presidente che Direttore. Negli anni successivi alterna l’attività didattica a quella artistica e si dedica alla riscoperta e alla valorizzazione del repertorio inesplorato del passato. Tra i prossimi progetti, la registrazione per la Dynamic di alcune rarità musicali, in uscita a dicembre 2023.