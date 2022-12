La Polizia penitenziaria di Parma vicina ai pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini

Una delegazione del personale della Polizia penitenziaria Alta sicurezza del carcere di Parma, con il commissario Nicolino Di Michele, comandante Istituti penitenziari di Parma, e l’ispettore Alta sicurezza Vincenzo Florio, ha voluto portare un segno di vicinanza ai pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e lo ha fatto attraverso la consegna di una donazione all’associazione Giocamico che da vent’anni si occupa delle attività ludico-ricreative nei reparti pediatrici del Maggiore.

“Questa iniziativa è merito del personale della sezione Alta sicurezza – ha dichiarato il commissario Di Michele – e dimostra la grande sensibilità umana oltre che professionale che contraddistingue il modo di operare della polizia penitenziaria e la vicinanza all’Ospedale di Parma, in particolare ai bambini che rappresentano il nostro futuro”.

La loro donazione, tramite Giocamico, sarà destinata all’acquisto di un respiratore ad alti flussi. “Un’apparecchiatura efficace per affrontare le crisi respiratorie dei nostri pazienti in questo periodo colpiti da influenze e bronchioliti – ha spiegato Icilio Dodi direttore della Pediatria generale e d’urgenza con la coordinatrice infermieristica Claudia Marcatili – che ci consente un recupero più veloce e quindi ricoveri più brevi”.

Ad accoglierli il presidente di Giocamico Corrado Vecchi con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi che ha ribadito come la collaborazione in essere da tanti anni con l’istituzione penitenziaria vada oltre gli aspetti sanitari o di sicurezza ma coinvolga l’umanizzazione dei percorsi quale diritto di ogni persona. “Grazie per quello che fate ogni giorno e per aver pensato anche alla comunità che vi sta intorno”, ha concluso Fabi.