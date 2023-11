La prima Comunità Energetica rinnovabile di Iren Smart Solutions a Ravadese

Il mese di novembre ha segnato l'inizio delle attività per la realizzazione della prima CER - Comunità Energetica Rinnovabile - di Iren Smart Solutions. Verrà realizzata a Parma, nell'area della vecchia discarica di Ravadese di proprietà del Gruppo Iren, e la CER sarà costituita in forma cooperativa, ritenuta tra le più idonee a rappresentare i principi fondanti delle Comunità Energetiche, in collaborazione con Legacoop. A sottolineare l’importanza dell’avvio dei lavori la presenza dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Gianluca Borghi, e dell’Amministratore Delegato di Iren Smart Solutions Roberto Conte. Si tratta di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 1 MW, in grado di soddisfare i consumi di circa 400 utenze civili. L'impianto sarà costituito da circa 1700 pannelli fotovoltaici che verranno installati nel perimetro della ex discarica su di un’area di circa 60.000 metri quadrati. I pannelli produrranno circa 1.300.000 kWh/anno e permetteranno di evitare l’emissione di circa 700 tonnellate di CO2/anno. La CER di Ravadese sarà la prima Comunità Energetica costituita dal Gruppo Iren che, in linea con le più recenti previsioni normative, guarderà ad una dimensione territoriale molto più ampia rispetto alle prime esperienze di Comunità Energetiche.

L’energia prodotta dall’impianto di Ravadese consentirà di riconoscere ai membri della CER un beneficio economico per l’energia condivisa, ovvero prodotta e contemporaneamente consumata all’interno della Comunità stessa. Le famiglie che entreranno a far parte della Comunità Energetica potranno beneficiare di un risparmio che potrà arrivare fino al 20% sulla bolletta elettrica. Il cantiere è in fase di avvio e sarà completamente operativo per il mese di novembre. Al sopralluogo erano presenti l'assessore all'Ambiente Gianluca Borghi l'amministratore delegato di Iren Smart Solutions Roberto Conte. Scheda tecnica Taglia impianto 957,6 kWp. Nr. Pannelli: 1.680. Metri quadrati occupati: 56.104. Produzione annuale di energia prevista 1.250.920 kWh/anno. Nr famiglie equivalenti (con un consumo complessivo pari alla produzione annuale prevista): circa 400 CO2 evitata: 663 ton CO2/anno. Risparmio in bolletta per famiglia in CER max 20 % quota energia.