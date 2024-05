La prima “guerrilla gardening” del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma

Nei giorni scorsi, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma ha organizzato la sua prima guerrilla gardening. Protagonisti dell’attività gli alunni delle classi 5E della scuola J. Sanvitale e 5A della scuola M. Adorni di Parma, che, accompagnati dai loro insegnanti, dagli educatori di Esperta e dal Team di KilometroVerdeParma hanno lanciato bombe di semi di fiori di campo e di erbe, precedentemente impastati con argilla e acqua, sui terreni all'ingresso del Parco Cittadella, in Piazzale XXV Aprile, in Viale Rustici e Piazzale della Pace. Una vera e propria rivoluzione verde, che va oltre la semplice riqualificazione estetica degli spazi urbani. L’obiettivo del Consorzio è di promuovere un cambiamento sociale profondo, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni, passando per il mondo della scuola, che miri a rendere i quartieri più verdi e colorati: delle oasi preziose per le attività e l’alimentazione degli insetti impollinatori, dove uomo e natura possano coesistere in modo armonico. «Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco e il contatto diretto con la natura - afferma Loredana Casoria, segretaria generale del Consorzio Forestale - i ragazzi imparano a conoscere la realtà, a interrogarsi sull’ambiente che li circonda. Insieme costruiscono relazioni, possono osservare e sperimentare in prima persona i continui mutamenti tipici della vegetazione e dei cambiamenti climatici. Per questo è importante fondare un patto con la natura che presupponga un cambio di prospettiva. Dal piccolo bosco, al parco cittadino o al giardino sotto casa, ogni elemento naturale è un autentico alleato di benessere e non solo una riserva da cui sottrarre qualcosa». Un impegno per il futuro. Questo è particolarmente importante, considerando la crescente urbanizzazione e la crisi ambientale che stiamo affrontando. La lotta per un mondo in cui gli habitat umani siano ricchi di natura è urgente e necessaria. La guerrilla gardening di KilometroVerdeParma rappresenta simbolicamente un primo passo in questa direzione, un seme piantato fa sbocciare bellezza e può far risvegliare nelle persone il desiderio e la visione di un futuro più verde e sostenibile.