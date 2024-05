La prossima settimana torna il maltempo

Le prevalenti condizioni di stabilità e il tepore in qualche caso persino semi estivo del weekend non dureranno ancora a lungo. Secondo le previsioni di 3BMeteo sul vicino Atlantico si sta preparando una consistente offensiva di stampo autunnale che abbraccerà gran parte dell'Europa centro occidentale e durerà per l'intera prossima settimana. Anche l'Italia rientra nel disegno del maltempo ma non tutta, il vortice di bassa pressione che tenderà a isolarsi nei pressi del Regno Unito riuscirà a condurre le sue perturbazioni prevalentemente sulle regioni settentrionali.

La prima perturbazione è attesa già per la giornata di lunedì. Poi una seconda transiterà tra martedì e mercoledì con potenziali forti condizioni di maltempo nella giornata di mercoledì quando su alcune zone del Nord si potrebbero registrare picchi di precipitazioni anche superiori ai 120/150mm.