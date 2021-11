La protesta arcobaleno invade Parma

Tantissime persone, in gran parte giovani e giovanissimi, hanno partecipato nel pomeriggio di oggi, sabato 6 novembre, al corteo contro l'affossamento del Ddl Zan. Partiti da barriera Repubblica i manifestanti sono arrivati in piazza Garibaldi, nei pressi dell'ingresso del Comune di Parma. Con la piazza piena zeppa di persone i referenti dell'associazione L'Ottavo Colore e altri relatori - ra cui anche l'assessora alle pari opportunità del Comune di Parma Nicoletta Paci e il vicesindaco Marco Bosi - hanno parlato al microfono. I manifestanti protestano contro l'affossamento del Ddl Zan e per rivendicare diritti per le persone Lgbtqia.