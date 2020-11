La protesta dei negozi di moda, flash mob alle 18: "Perdite dell'80% del fatturato"

Alle ore 18 di oggi, martedì 3 novembre, con lo slogan 'Non siamo fantasmi' i negozi Federmoda aderenti, chiuderanno le attività e spegneranno le luci delle vetrine, in concomitanza con la chiusura dei pubblici esercizi e con l’obiettivo di sensibilizzare il Governo affinché presti un maggiore ascolto nei confronti della voce e delle necessità delle imprese. Una sorta di Flashmob nelle vie del centro ma anche in provincia con cui le imprese lanciano un forte grido di allarme poiché, pur rimanendo aperte, non hanno più clienti (con cali di fatturato superiori all’80%) e non godono nemmeno dei ristori..

