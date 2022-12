La Provincia di Parma all’Assemblea di Avviso Pubblico

Oggi a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, si è svolta l’Assemblea nazionale di Avviso Pubblico, la rete degli Enti locali contro mafie e corruzione, che attualmente conta più di 500 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, di cui 70 in Emilia-Romagna. All’incontro sono state presentate le linee strategiche per i prossimi anni, con la partecipazione di centinaia di amministratori locali provenienti da tutta Italia. Oltre a Roberto Montà Presidente di Avviso Pubblico erano presenti Davide Baruffi Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Emilia-Romagna e il Cardinale Matteo Zuppi Presidente della Conferenza Episcopale italiana.



Per la Provincia di Parma ha partecipato la consigliera Samantha Parri.



“E’ stato un onore rappresentare la Provincia in questa occasione – afferma la Consigliera Samantha Parri - I Sindaci e gli amministratori locali giocano un ruolo importante che consiste nell’investire al meglio i fondi, ad esempio quelli del PNRR, per promuovere un sano e corretto sviluppo socio-economico del nostro Paese. Per questo è fondamentale essere consapevoli dei possibili pericoli di allargamento della presenza delle mafie nell’economia e sui territori e sulle azioni da intraprendere per impedire che ciò avvenga. È quindi importante partecipare ad Avviso Pubblico, lavorando tutti assieme per condividere strumenti e buone pratiche per fronteggiare e contrastare concretamente le mafie.”



“La Provincia di Parma ha in corso cospicui investimenti, anche grazie al Pnrr, sia in materia di edilizia scolastica sia di infrastrutture, che potrebbero attirare l’interesse della criminalità, per questo da parte nostra l’attenzione è massima, per prevenire qualsiasi fenomeno negativo –dichiara in proposito il Presidente Andrea Massari - Proprio stamattina tutti i dipendenti della Provincia hanno partecipato ad un corso di formazione obbligatoria sul tema della prevenzione della corruzione e il contrasto alla criminalità organizzata, tenuto da un esperto di chiara fama, il dott. Elia Minari, Coordinatore dell’Osservatorio Permanente sulla Legalità dell’Università di Parma. E ringrazio la consigliera per la partecipazione all’Assemblea di Avviso pubblico.”