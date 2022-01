La Provincia gestirà per i Comuni interessati le selezioni del Pnrr

La Provincia di Parma intende organizzare e gestire in forma aggregata con i Comuni/Unioni del proprio territorio le nuove selezioni introdotte dal recente Decreto Reclutamento (art.3 bis del D.L. 80/2021, convertito con la Legge n.113/2021). L’obiettivo è quello di creare liste di idonei in area tecnica e amministrativa da assumere sia a tempo determinato che indeterminato, anche per la realizzazione delle opere relative al PNRR. Per l’illustrazione della nuova procedura e delle modalità per aderire, verrà organizzato un incontro informativo in webinar aperto a tutti i Comuni/Unioni della provincia che si terrà mercoledì 16 febbraio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 11. Nel corso del webinar saranno illustrati gli atti che saranno adottati dalla Provincia e dai Comuni interessati ad aderire. Il webinar è riservato ai Comuni e alle Unioni della provincia di Parma, che potranno chiedere di partecipare inviando una mail a concorsi@provincia.parma.it entro il 14 febbraio, comunicando i nomi e gli indirizzi mail dei partecipanti.