"La quarta dose del vaccino? Tra maggio e giugno"

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, è tornato a parlare della situazione della pandemia e della quarta dose. "L’Italia, investita dalla quarta ondata di coronavirus. Parlare di quarta dose in Italia è prematuro. Non si partirà prima di alcuni mesi, a maggio o giugno. Andremo oltre i 100mila contagi al giorno ma non credo che tornerà il lockdown totale. Le restrizioni saranno solo per i No vax, perchè a pesare sui sistemi sanitari saranno loro".