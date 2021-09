“La salute della salute mentale 2021”: il 23 settembre al via la rassegna

Prende il via il 23 settembre l’undicesima edizione della rassegna “La salute della salute mentale”, l’evento organizzato dal Dipartimento salute mentale dell’Azienda Usl di Parma con un ricco programma di seminari, incontri e appuntamenti fino al prossimo dicembre.

Titolo dell’edizione 2021 è "Quale recovery?", una domanda che non è un caso: la "recovery", intesa come un viaggio o una visione, diventa il filo conduttore delle decine di interventi che animeranno la rassegna, quale occasione di incontro e scambio tra professionisti qualificati, anche di livello nazionale, e rappresentanti di Istituzioni, soggetti del terzo settore, del privato sociale, di altre strutture o Aziende sanitarie.

“Dopo oltre un anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, sono alte le aspettative di un superamento della crisi – sostiene Pietro Pellegrini, direttore del Dipartimento assistenziale integrato-Salute mentale Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Parma - Il nostro compito è accompagnare e se possibile anticipare con costante ascolto, competenza e professionalità di cura questa evoluzione, per offrire risposte sempre più qualificate ai nostri utenti e alle loro famiglie, in quadro di collaborazione con le cure primarie, i servizi sociali, la scuola e tutte le Istituzioni”.

PRIMO EVENTO IL 23

Primo evento della rassegna, in programma il 23 settembre, è il webinar "Dalla riduzione del danno al recupero in un continuum di cura"(dalle 9 alle 12). Obiettivo del seminario è fare il punto sul concetto di riduzione del danno nelle differenti dipendenze patologiche come analisi dello stato dell’arte e come primo intervento nel percorso di recupero. Intervengono: Gilberto Gerra, direttore UOC Prevenzione, innovazione e ricerca, Barbara Cantarelli, educatrice professionale, Giuseppe Fertonani Affini, medico, Simonetta Gariboldi, psichiatra, Giuliano Giucastro, medico.

Tutti i seminari della Rassegna 2021 sono disponibili online su piattaforma che verrà comunicata di volta in volta. Il programma completo è scaricabile dal sito www.ausl.pr.it. Per iscrizioni e informazioni: Dipartimento assistenziale integrato-Salute mentale Dipendenze patologiche 0521 396627 - www.ausl.pr.it

I SERVIZI IN SINTESI

Sono 15.581 le persone che nel 2020 sono state assistite dai professionisti del

Dipartimento assistenziale integrato-Salute mentale Dipendenze patologiche dell’Ausl di Parma: 5.696 bimbi e adolescenti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, 7.071 adulti nei centri di salute mentale e 2.814 persone nei Serdp (i Servizi per le dipendenze patologiche).

“Il nostro lavoro nel 2020 ha risentito dell’impatto della pandemia e della fase di lockdown che ha comportato una riduzione delle attività ordinarie e la sperimentazione di nuove forme di accesso, consultazione-consulenza e trattamento ‘a distanza’”, spiega Pellegrini.

Più nel dettaglio, nei servizi di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza rispetto al 2019 l’anno scorso si è registrata una diminuzione dei pazienti seguiti totali (-22,4%) e un aumento dei nuovi casi (+23,4%), mentre i servizi psichiatrici per adulti hanno evidenziato nel 2020 rispetto al 2019 una lieve diminuzione dei casi totali seguiti (-4%). Per quanto riguarda i Servizi per le dipendenze, si rileva una leggera diminuzione nella domanda di trattamento per l’area “droghe e/o farmaci”, con un’utenza tossicodipendente pari a 1.277 persone (-0.6% rispetto al 2019). In leggera crescita anche la domanda di persone alcol-dipendenti (+0,4%), in totale pari a 495 pazienti in carico, mentre nel 2020 sono in lieve calo (-1,4%, pari a 1.861) i giocatori d’azzardo che si rivolgono ai Serdp per uscire da questa forma di dipendenza.