La settimana della Pubblica tra cibo, film e commedie

Torna l’appuntamento annuale con la “Settimana della Pubblica”. Una manifestazione che vede protagonisti tutti gli amici della Pubblica e organizzata, ogni anno, dalla nostra associazione.

Lunedì 3 giugno alle ore 20.30 presso la Sala Anedda dell’Assistenza Pubblica di Parma, appuntamento con una Commedia Dialettale con La Famija Pramzana, La Duchessa, I Guitti di Veneri.

Martedì 4 giugno, ore 20.45 presso il Cinema Astra verrà invece proiettato il film “Foglie al Vento” e la serata verrà offerta da Telefono Amico Parma, storico servizio di Assistenza Pubblica Parma. Mercoledì 5 giugno nella sede dell’Assistenza Pubblica in Viale Gorizia 2/A, dalle ore 20.00 vi aspetta la squisita pizza de “La Barchetta”. Giovedì 6giugno, dalle ore 20, serata musicale con il coro EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Venerdì 7 giugno dalle ore 20.00 potrete gustare la strepitosa torta fritta, offerta da Avis Crocetta, in compagnia delle note di “Armonia Rock Band”.

«Ogni anno – ha affermato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma - ODV –, ci impegniamo con il cuore per organizzare questa settimana di festa dedicata ai nostri volontari, ai dipendenti e alle loro famiglie. Per noi, è fondamentale condividere momenti di gioia insieme, dimostrarci vicini alla città e comunità attraverso eventi di formazione, cultura e confronto. Vi aspettiamo numerosi!».

PROGRAMMA

LUNEDÌ 3 GIUGNO

ORE 20.30 - Sala Anedda - Assistenza Pubblica Parma

Commedia Dialettale con La Famija Pramzana, LaDuchessa, I Guitti di Veneri

MARTEDÌ 4 GIUGNO

ORE 20.45 - Cinema Astra

Proiezione “Foglie al Vento” - Serata Cinema offerta daTelefono Amico Parma

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

ORE 20.00 – Assistenza Pubblica Parma

Pizzata in Pubblica, offerta da “La barchetta”

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

ORE 20.00 - Parma Lirica

Serata musicale con coro EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

VENERDÌ 7 GIUGNO

ORE 20.00 – Assistenza Pubblica Parma

Torta fritta, offerta da Avis Crocetta, sulle note di“Armonia Rock Band”.