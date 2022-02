La settimana delle riaperture: da domani Green pass illimitato e niente restrizioni in zona rossa per i vaccinati

Non solo restrizioni volute per decreto. Per i parmigiani, dalla prossima settimana, scattano anche alcune riaperture. Si comincia domani, lunedì 7 febbraio, con alcune riaperture e allentamenti previsti dal governo. Nel calendario degli alleggerimenti trova spazio il Green pass senza limitazioni: rilasciato a chi è vaccinato oppure guarito e ha ricevuto tre dosi, avrà una scadenza illimitata. Il Green pass rilasciato ai parmigiani che hanno ricevuto due dosi di vaccino e poi hanno avuto il Covid, avrà una scadenza illimitata. Il Green pass avrà invece durata di sei mesi per tutte quelle persone che hanno avuto il Covid e in seguito hanno fatto due dosi di vaccino. Per ottenere la validità illimitata, chi appartiene a questa categoria dovrà sottoporsi alla terza vaccinazione. Chi ha fatto due dosi, avrà un certificato verde valido sei mesi. Chi è guarito dal Covid, ma ha deciso di non vaccinarsi, avrà il Green pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo.



Col nuovo decreto c’è anche una novità importante:Così,. In zona arancione e in zona rossa gli spostamenti e le attività vietate saranno consentiti ai parmigiani col Green pass rafforzato.,poi,Resta invece l’obbligo di tenerla al chiuso con differenti modalità. Nei bar e nei ristoranti andrà indossata soltanto quando ci si alza dal tavolo. Nei cinema e nei teatri va indossata sempre. Nelle palestre e nei centri sportivi, soltanto quando si sta nelle aree comuni e si può ovviamente togliere durante gli esercizi e l’allenamento. Su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio indossare le Ffp2. I contatti stretti dei positivi con terza dose da meno di 120 giorni non fanno quarantena, ma devono indossare per dieci giorni la Ffp2 e rispettare l’autosorveglianza. Infine,ma seguendo i protocolli già approvati.quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare. Nelle discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo sarà del 75% all’aperto e 50% al chiuso rispetto alla massima consentita.