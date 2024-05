La sfida dell’adolescenza in un convegno in Ateneo

Al prossimo appuntamento degli “Aperitivi della Conoscenza”, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma, si parla di adolescenza: il tema sarà in particolare “Affrontare le sfide dell’adolescenza: un viaggio verso la salute e il benessere”.

L’incontro, tenuto dalla docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Susanna Maria Esposito, è in programma per mercoledì 5 giugno alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Si legge nell’abstract: “L'adolescenza è un periodo di trasformazione e crescita, ma può anche essere un momento di sfide e difficoltà uniche. In questo incontro rivolto al grande pubblico, esploreremo le problematiche che gli adolescenti affrontano nel mondo contemporaneo e come possiamo supportarli nel loro viaggio verso la salute e il benessere. Durante l'evento, discuteremo delle sfide fisiche, emotive e sociali che gli adolescenti devono affrontare, come l'identità, l'immagine corporea, le pressioni accademiche e le relazioni interpersonali. Esamineremo anche le sfide legate alla salute mentale, inclusi disturbi come ansia, depressione e problemi legati all'uso eccessivo dei social media. Attraverso conversazioni aperte e testimonianze personali, esploreremo strategie pratiche per affrontare queste sfide e promuovere la resilienza e il benessere negli adolescenti. Dalla promozione di stili di vita sani all'accesso a risorse di supporto e assistenza, esploreremo come la comunità può essere un alleato prezioso per gli adolescenti nel superare le difficoltà e prosperare durante questo periodo critico della vita. Unendo le esperienze degli esperti e le voci degli stessi adolescenti, questo incontro mira a fornire una panoramica inclusiva delle sfide dell'adolescenza e a promuovere una cultura di comprensione, sostegno e inclusione per i giovani di oggi”.

Gli “Aperitivi della Conoscenza” continuano fino alla fine di giugno: il mercoledì alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point e il giovedì alle 18.30 nei quartieri. Sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell'Università di Parma, in una playlist dedicata.