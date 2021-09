"La sicurezza urbana è una priorità: il disagio giovanile va affrontato"

I Verdi Parma sul vandalismo in Cittadella: "Ben venga il sistema di illuminazione, ma non basta"

Europa Verde alla luce dei recenti fatti di cronaca sugli atti vandalici avvenuti nel Parco della Cittadella, ma pure in altre zone della città, che vedrebbero protagonisti gruppi di giovani definiti “baby gang”, chiede all’Amministrazione Comunale di aprire un tavolo di lavoro dedicato a questo fenomeno che non può essere più relegato ai margini dell’agenda politica della città. "Europa Verde si auspica con urgenza l’organizzazione di un tavolo congiunto e permanente che veda la compresenza di Prefettura, AUSL – Progetto adolescenza, Ufficio Scolastico, Servizi Sociali e Terzo Settore, nella ferma convinzione che il disagio giovanile che si manifesta nelle più diverse modalità a Parma, tra cui gli atti vandalici, sia fenomeno complesso su cui intervenire in profondità a livello di sistema sociale. Si tratta infatti di un fenomeno non marginale che rimanda a un malessere e a una chiara difficoltà di parte della popolazione giovanile a sentirsi parte attiva del “progetto Parma”.

Ben vengano quindi gli auspicabili provvedimenti di immediata portata come un’efficace illuminazione del Parco della Cittadella o di altre zone a rischio a Parma, l’introduzione di ulteriori sistemi di videosorveglianza, una maggiore perlustrazione del territorio da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, che tanto già fanno, ma fondamentale è iniziare a lavorare a livello sociale ed educativo sul piano della prevenzione. È in questa prospettiva che Europa Verde chiede dunque con urgenza all’Amministrazione Comunale un progetto di intervento concreto e articolato, dedicato alle forme di disagio manifestate a più riprese dalla popolazione giovanile"