La Strada del Fungo Porcino di Borgotaro al “Festival della Letteratura di Viaggio”

Quando le parole aderiscono al mondo e nel loro viaggiare in posti lontani diventano ricche di suggestioni, in quel momento si produce una strana magia: nasce anche nel meno curioso il desiderio irresistibile di scoprire e provare, di assaporare e gustare che cosa, davvero, quelle parole raccontano.

È capitato a tutti di innamorarsi di posti narrati e mai visti, e tra pochi giorni sarà Roma ad ospitare un assaggio del racconto che la terra appenninica rappresentata dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro sa esprimere.

Parole, ma anche profumi e sapori destinati a condurre attraverso le ricchezze paesaggistiche e gastronomiche dei sei Comuni parmensi che compongono l’associazione, Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo: venerdì 21 giugno a partire dalle 13, la quindicesima edizione del “Festival della Letteratura di Viaggio”, in programma dal 19 al 23 giugno, ospiterà a Palazzetto Mattei in villa Celimontana il nuovo show-cooking con degustazione de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”.

Quella nella Capitale italiana sarà la quarta tappa del 2024 della manifestazione organizzata dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro: dopo gli appuntamenti internazionali in Svizzera e in Francia e quello a Bologna, nel Capoluogo di Regione, la kermesse itinerante realizzata in collaborazione con Casa Artusi assumerà una dimensione nazionale per proseguire nel suo obiettivo, la valorizzazione del territorio parmense.

In occasione della trasferta romana sarà l’eccellenza assoluta dei nostri boschi, il fungo Porcino, la chiave di lettura per entrare in un viaggio che dalla tradizione delle ricette di Pellegrino Artusi porterà fino alla natura e all’accoglienza di itinerari che vantano prodotti enogastronomici conosciuti in tutto il mondo: il piatto che verrà realizzato dagli chef avrà infatti come protagonista proprio il Porcino. Un abbinamento speciale: parole, profumi e sapori, ovvero tutti quegli elementi che fanno parte di un viaggio degno di essere intrapreso. Il programma con la ricetta che verrà eseguita e con i prodotti protagonisti dello show-cooking del 21 giugno, all’interno della manifestazione finanziata con la legge regionale dell'Emilia-Romagna n.23/2000, sarà consultabile sul sito della Strada del Fungo www.stradadelfungo.it e sulla pagina Facebook “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”.