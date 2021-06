"La variante indiana c'è ma non è largamente diffusa"

La variante indiana c'è ma non fa paura. L'assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna Raffaele Donini usa parole rassicuranti.

"Nel nostro territorio il professor Vittorio Sambri ha già detto di aver sequenziato dei casi di variante indiana. Stiamo monitorando ma, per ora, non sembra largamente diffusa".

Sul passaggio in zona bianca ha aggiunto: "I dati sono abbastanza favorevoli sia sul piano dell’incidenza dei contagi che nei reparti ospedalieri. In Emilia-Romagna la popolazione target è in gran parte già vaccinata. Chiediamo quindi che vi sia la possibilità di avere più scorte di Pfizer e Moderna: è chiaro che la campagna vaccinale procederà soprattutto con quei vaccini lì".