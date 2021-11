La XIII edizione dellaSettimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti di Parma

Parma torna a 3 “erre” dal 20 al 28 novembre per la XIII edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Un’iniziativa che promuoverà azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti attraverso un programma impostato sul valore di: riduzione, riuso e riciclo ).

La riduzione dei rifiuti deve diventare un obiettivo quotidiano di tutti, un’opzione da tenere sempre in considerazione attraverso una rigorosa prevenzione e riduzione alla fonte

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è dedicata quest’anno alle “Comunità Circolari” e nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con lo scopo di promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti di cittadini e istituzioni sulla sostenibilità, la corretta gestione dei rifiuti e l’economia circolare. La volontà è di aumentare la consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente: un obiettivo per raggiungere il quale ciascuna realtà sociale, compresi i singoli cittadini, può contribuire: “il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto”.

Il programma (che segue) è stato presentato in mattinata seguito da una performance “da favola” promossa da Iren Ambiente che ha fatto vivere dal vivo alla 2B della scuola primaria Adorni, accompagnata dall’Assessora ai servizi educativi Ines Seletti, una delle video pillole educanti alla riduzione dei rifiuti ispirata al grande classico delle fiabe “La Bella Addormentata”.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Per info: https://ewwr.eu/ita-settimana- europea-per-la-riduzione-dei- rifiuti/

“Sarà una settimana in cui lavoreremo per sensibilizzare tutti i concittadini a ridurre la produzione dei rifiuti. È sufficiente un’attenzione minima da parte di tutti noi per migliorare la vivibilità del pianeta: meno rifiuti produciamo, migliore sarà infatti la qualità dell’ambiente che ci circonda.” Ha voluto sottolineare Federico Pizzarotti “I rifiuti riciclati, invece, potranno diventare risorse da utilizzare nuovamente. Ridurre, riutilizzare, riciclare rappresentano quindi l’obiettivo principale di Parma, tra le prime in Italia in difesa e a tutela della qualità ambientale.”

“Ridurre, riutilizzare e riciclare, le 3 R, sono le tre parole guida di questa settimana all’insegna della riduzione dei rifiuti e dell’economia circolare. Anche quest’anno si rinnova l’impegno dell’Amministrazione Comunale e dei partner locali per sensibilizzare ai temi della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti con un ricco programma di appuntamenti e alcune importanti novità. La settimana partirà dai ragazzi e con i ragazzi, presenti e attivi in molte iniziative. Presenteremo nuovi e significativi investimenti dell’Amministrazione Comunale per la città come il piano di monitoraggio dell’amianto sugli edifici grazie all’uso di tecnologie avanzate. Dal 20 al 28 novembre tante saranno le iniziative per far conoscere i servizi e condividere buone pratiche. I rifiuti rappresentano una minaccia per il nostro pianeta ma se li sappiamo gestire, in realtà, i rifiuti non esistono. Semplicemente si trasformano e rinascono a nuova vita.” – ha dichiarato l'assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi.”

“Questa campagna di informazione rientra nel più ampio panorama di azioni che Iren mette in campo per supportare i territori non solo nella fornitura dei servizi ma anche nella costruzione delle politiche ambientali utili per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e di decarbonizzazione” ha sottolineato l’AD di Iren Ambiente Eugenio Bertolini. ”In città a Parma la raccolta differenziata ha da tempo superato l’80% e in Provincia ha raggiunto percentuali d’eccellenza: questo risultato, raggiunto grazie all’impegno di cittadini ed istituzioni e supportato dalla progettualità di Iren, è la migliore testimonianza di come tutti possano contribuire a ridurre i rifiuti e a fungere da esempio virtuoso.”

Il programma a Parma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (20-28 novembre)

Centro del riuso “Altrogiro”

20 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 “Laboratorio “aggiustatutto” e bancarella giocattoli usati” presso il Centro del Riuso di via Lazio, 4

Raccolta stradale oli alimentari

21 novembre – Comunicazione relativa agli esisti del primo anno di istituzione della raccolta stradale degli oli usati

Nuovo centro del riuso “Officina Sociale” – presentazione progetto esecutivo

22 novembre ore 11,30 conferenza stampa presso la sala stampa del Municipio.

Mappatura coperture in amianto

23 novembre alle ore 10.30 presso campo sportivo di via Don Camesasca presentazione del progetto di mappatura dell’amianto sulle coperture degli edifici di Parma con dimostrazione di volo, atterraggio e ripresa aerea con i droni che verrà eseguito dalla ditta Aerodron alla presenza di studenti dell’istituto ITIS L. Da Vinci di Parma.

Ecoconsiglio

24 novembre