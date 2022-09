La Zagara tra le migliori pizzerie del Gambero Rosso

C'è anche un po' di Parma nella classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da Gambero Rosso International, grazie a La Zagara, "un affidabile indirizzo sulla terrazza panoramica dello stabilimento Galloni, dove lasciarsi guidare dai percorsi gastronomici di Gianpiero Vuolo, che ha dato nuovo impulso alla pizzeria di famiglia, condividendo le sue interessanti ricerche sulle farciture. Si cena circondati dalle verdi colline della Valle del torrente Parma - si legge sulla guida -, in un accogliente ambiente vetrato minimal, con una carta delle pizze ampia e stuzzicante. Si può scegliere l'impasto multicereale, che ha 3 cotture: viene fritto, cotto a vapore e successivamente cotto in forno statico, per pizze di dimensioni più ridotte, servite a spicchi. Oppure ci sono le Classiche e le Gastronomiche, con impasto multicereale ad alta idratazione, per pizze morbide e croccanti. Ottima la Stick, con stracciatella pugliese, mazzancolle del Mediterraneo, erba cipollina e olio al limone; e la Polpo di fulmine, con mozzarella fiordilatte, polpo cotto in casseruola con scarola, capperi, olive taggiasche e pecorino romano. Da non perdere la Tonno & Cipolla, con mozzarella fiordilatte, cipolla in agrodolce, tonno katsuobushi in scagliette affumicale ed essiccate, cipolla stufata in brodo katsuobushi, polvere di cipolla. Cantina con una cinquantina di etichette e un'interessante selezione di birre".