Laboratori per aiutare i ragazzi a trovare lavoro: il 30 marzo focus su orientamento e scelte

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, per offrire loro le migliori strade e strategie per raggiungere il successo, è uno degli obiettivi principali del servizio Informagiovani del Comune di Parma, che nella storica sede di viale Melloni 1 offre supporto e affiancamento ai giovani in cerca di occupazione, formazione o nuove opportunità. A partire dal mese di marzo, Informagiovani ospita i “Laboratori per i giovani in cerca di lavoro” organizzati dal Comune di Parma – Assessorato alla Comunità Giovanile – e dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. Un percorso di dieci incontri, in luoghi e servizi frequentati dalla popolazione giovanile, nati con lo scopo di informare la comunità sulle tutele nel mercato del lavoro, gli strumenti di ricerca attiva in campo occupazionale e la costruzione delle competenze necessarie a orientare l’istruzione formale e informale, aiutandoli così a fare più chiarezza sul proprio futuro.

Il prossimo appuntamento, il 30 marzo 2023 alle ore 15 all’Informagiovani di Parma, entrerà nel vivo con una giornata dedicata all’Orientamento Specialistico, con un focus su tecniche e strumenti per orientarsi tra le scelte nel mondo del lavoro. Durante l'incontro Lara Bernini e Francesca Tosi, operatrici senior delle politiche attive del lavoro dell’Agenzia Regionale Lavoro - Centro Impiego di Parma, coinvolgeranno i presenti sui seguenti temi: cosa significa orientamento nella ricerca del lavoro; conosciamo le fasi dell'orientamento professionale: "chi sono, cosa cerco e cosa so/posso fare"; scopriamo gli "Strumenti dell'Orientamento" sul Portale Lavoro per Te.

L’incontro si svolgerà presso Informagiovani, con ingresso libero previa registrazione mediante apposito form sul sito www.informagiovani.parma.it.