Lanaterapia, un nuovo progetto per Breast Unit, Day hospital oncologico e Chirurgia Senologica di Parma

Una morbida sorpresa per le pazienti della Breast Unit interaziendale di Parma, dell’Oncologia Medica-Day Hospital e della Chirurgia Senologica: è partito questo mese nella sala colloqui della Breast Unit il progetto di lanaterapia, ideato dall’associazione Gomitolorosa Onlus, che vede il sostegno del Lions Club Parma Maria Luigia e la collaborazione di Verso il Sereno.

Alle pazienti verrà consegnato un kit per realizzare un esagono di lana all’uncinetto che andrà a comporre coperte solidali. Lo spirito del progetto viene spiegato dalle parole di Lorenza Beltrami, presidente per l’anno lionistico 2022-2023: “Il lavoro a maglia favorisce il benessere delle persone e chi già lo pratica ne è consapevole. Sono venuta a conoscenza del progetto di lanaterapia proposto da Gomitolorosa Onlus e degli studi scientifici che stanno vagliandone i benefici e ritengo che coloro che attraversano un momento faticoso e difficile della vita a causa di una malattia, possano trarre giovamento da attività piacevoli che favoriscono concentrazione ed attenzione e hanno un effetto collaterale rilassante. I Lions di tutto il mondo, uniti dal motto “We serve” sono al servizio della comunità e delle persone in difficoltà; il progetto di lanaterapia è in sintonia con la mission dei Lions”.

Alla consegna dei primi kit, composti da gomitolo di lana, uncinetto ed istruzioni, erano presenti, oltre al personale infermieristico, la dottoressa Maria Francesca Arcuri, referente del progetto per la Chirurgia Senologica, e il responsabile Breast Unit interaziendale Antonino Musolino che ha ringraziato le socie del Lions Club e le volontarie dell’associazione Verso il Sereno che si sono adoperate per la realizzazione di questa iniziativa a favore delle pazienti colpite da tumore al seno.