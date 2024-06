Langhirano, al via un nuovo ambulatorio di spirometria alla Casa della Salute

Crescono i servizi della Casa della Casa della Salute di Langhirano con l’attivazione del nuovo ambulatorio di spirometria.

Si tratta di un nuovo servizio per gli assistiti del Distretto Sud-Est, che avvicina le prestazioni sanitarie ai luoghi dove risiedono i pazienti e reso possibile dall’integrazione fra professionisti ospedalieri e territoriali, grazie alla presenza nelle Case della Salute degli specialisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Per l’area pneumologica questa integrazione vede la collaborazione della responsabile della Struttura semplice Funzionalità polmonare Marina Aiello, della Clinica Pneumologica dell’Ospedale Maggiore diretta dal Gaetano Caramori.

L’attività dell’ambulatorio pneumologico di spirometria della Casa della Salute di Langhirano si inserisce nell’organizzazione territoriale della rete pneumologica provinciale secondo una programmazione condivisa con la responsabile Maria Majori dell’Ospedale Maggiore, e a livello distrettuale con l’Unità operativa complessa di Cure primarie.

La spirometria è il più comune e diffuso esame della funzione respiratoria a riposo, per la diagnosi di pazienti con sospetti problemi respiratori. È un esame non invasivo, si esegue con l’ausilio di uno strumento chiamato spirometro, che consente di misurare le variazioni di volume polmonare durante l’attività respiratoria e in particolare durante un’espirazione forzata.

“Questo nuovo servizio è il frutto di un lavoro di squadra per il quale ringrazio tutti i professionisti coinvolti - spiega il direttore del Distretto Sud-Est Giovanni Gelmini - . Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell’integrazione fra Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda Usl, finalizzato ad implementare l’assistenza di prossimità nel nostro territorio per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie respiratorie”.

“La possibilità di effettuare spirometrie nella Casa della Salute di Langhirano potenzia ed arricchisce i servizi che vengono offerti nell’area del Distretto Sud Est, facilitando nella stessa sede la presa in carico del paziente”, sottolinea la responsabile dell’Unità operativa complessa Cure Primarie distrettuale, Nicoletta Piazza.

L’ambulatorio è attivo ogni settimana il venerdì pomeriggio. Viene eseguita la spirometria semplice, con eventuale test di reversibilità. Gli assistiti possono prenotare la prestazione, con ricetta del medico di medicina generale o dello specialista presso gli sportelli unici CUP del Distretto Sud-Est.