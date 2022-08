Il vicesindaco Lorenzo Lavagetto incontra le associazioni animaliste: "Insieme per una città "pet friendly"

Una Parma sempre più anche a misura di animali. Stamattina hanno raccolto l’invito del Vice Sindaco e Assessore al Benessere Animale Lorenzo Lavagetto, ad incontrarlo nella sala stampa del Comune, le tante associazioni animaliste operose sul territorio.

“Insieme per una città "pet friendly” perché non potremmo immaginare nessun progetto e nessun percorso senza coltivare l’ascolto e la collaborazione con i tantissimi generosi ed appassionati volontari che operano a Parma nella cura e nella tutela degli animali, che sono una risorsa preziosa per la città e che ho voluto salutare, ad inizio mandato, come avvio di un percorso in sintonia”.

Hanno partecipato all'iniziativa volontari e rappresentanti ENPA sezione di Parma, Club Amici Miei, I Gatti del Parco Ducale, Oipa, GEZ Nucleo guardie ecozoofile OIPA, ENPA Guardie zoofile, G.E.L.A. Guardie ecologiche Lega Ambiente, Parma Etica, Equilibranco, Associazione Diritti degli Animali, Pet Rescue Italia Amici di Giampi, ANPANA, N.D.A. Nucleo Difesa Animali del Comune di Parma e la Garante al Benessere Animale del Comune di Parma Gabriella Meo.