I lavoratori che rischiano la vita di notte sulle strade: "Come Mohmed costretti a tornare a casa in bici o a piedi con il buio: non abbiamo alternative"

"Con i soldi che prendo non posso permettermi di pagare un'auto e l'unica possibilità che ho è tornare a casa in bicicletta dopo il lavoro, anche se il turno finisce di sera o inizia la mattina presto". Come Masud, un giovane 22enne del Bangladesh impiegato per una cooperativa della zona tra Langhirano e Lesignano dè Bagni, sono tanti i lavoratori costretti a tornare a casa a piedi o in bicicletta al buio alla fine del turno. Quasi tutti immigrati, al termine delle ore lavorative si incamminano verso casa a piedi o percorrono chilometri e chilometri a bordo di una bicicletta. Come Mohmed Salah Amrouck, un lavoratore 50enne tunisino investito e ucciso da un'auto mentre tornava dal lavoro in bici verso le ore 19 del 9 gennaio.

Lavoratori rischiano la vita tornando a casa in bici o a piedi con il buio

E' un mondo che a noi potrebbe sembrare lontano ma non è così. Chi ha uno stipendio che riesce giusto a coprire le spese di una stanza, quasi sempre condivisa con amici o colleghi di lavoro, e le altre spese dell'abitazione e per il cibo semplicemente non ha alternative. Possedere un'auto, in questo contesto, è quasi un'utopia. Con tutte le spese che comporta per il mantenimento non tutti possono permettersela. Anzi. Tra i soci lavoratori delle cooperative che si occupano delle varie mansioni legate alla lavorazione del prosciutto questo fenomeno è molto diffuso. Lo vedono gli automobilisti che spesso incontrano pedoni e ciclisti che, al buio totale o solo con qualche luce, la torcia del telefono e magari una casacca catarifrangente, si spostano lungo le strade del distretto delle carni, da Lesignano dè Bagni a Langhirano, da Felino a Sala Baganza e fino a Calestano.

Lo sfogo di un 25enne: "Con 700 euro al mese non posso permettermi un'auto: solo l'affitto, il cibo e le bollette"

Con una paga mensile molto bassa questi lavoratori non possono permettersi di spendere soldi per un'auto. "Prendo circa 700 euro al mese - ci racconta Rashad, un lavoratore marocchino di 25 anni - e devo far fronte alle spese quotidiane, oltre a quelle per l'affitto della stanza e le bollette che, per fortuna, divido con gli altri ragazzi. Non è una situazione semplice. Devo anche spedire i soldi al mio paese per mantenere la mia bambina. In tutto questo non posso permettermi un'auto, nemmeno usata. Ma al lavoro ci devo andare per forza e quindi percorro la strada in bici e a volte a piedi. Con il buio è molto pericoloso: ho le luci accese ma alcuni ragazzi non hanno nemmeno quelle"

Sono i lavoratori più sfruttati e spesso soci lavoratori di cooperative che hanno in appalto i lavori di disosso del prosciutto e le altre mansioni, dal raffreddamento alla rifilatura, fino alla sugnatura. Percorrendo la zona tra queste località sono tantissimi gli stabilimenti all'interno del quale gli addetti lavorano su turni per portare avanti la produzione ed il confezionamento dei prodotti, considerati una delle eccellenze principali del nostro territorio. Ma dietro l'apparenza ci sono spesso storie di sofferenza e difficoltà. C'è anche chi va a piedi sul posto di lavoro, anche se il turno inizia molto presto la mattina quando fa ancora buio.

Mohmed Salah Amrouck investito e ucciso da un'auto mentre tornava dal lavoro

Mohmed Salah Amrouck è stato investito ed ucciso da un'auto mentre tornava dal lavoro in bici verso le ore 19 del 9 gennaio, dopo aver terminato il turno in un prosciuttificio di Mulazzano. L'uomo, che lavorava per una cooperativa e si occupava delle pulizie delle aree di lavoro e dei macchinari, è stato urtato da un'auto, che viaggiava nella stessa direzione di marcia della bicicletta. Stava percorrendo la strada provinciale 98 nei pressi del ponte che collega Lesignano a Langhirano, dove viveva insieme ad un amico. Le ferite gravissime ferite riportare non li hanno lasciato scampo: è morto sul colpo.