Lavoratori logistica Esselunga Spa, revoca dello sciopero e sospensione dello stato di agitazione

La FILT Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL annuncia la revoca dello sciopero e la sospensione dello stato di agitazione in seguito all'accordo significativo raggiunto con Esselunga Spa per il pagamento in surroga delle somme dovute, riconducibili all'azienda in appalto fino ad aprile.

Dopo intense e costruttive trattative, FILT CGIL e Esselunga Spa hanno concordato un accordo che riflette l'impegno reciproco a tutelare gli interessi dei lavoratori e a garantire una gestione responsabile delle risorse finanziarie. Esselunga S.p.. ha dimostrato una volontà concreta di assicurare il regolare pagamento delle somme dovute, riconoscendo l'importanza di preservare il benessere dei lavoratori coinvolti.

In questo contesto positivo, FILT CGIL revoca lo sciopero precedentemente annunciato e sospende lo stato di agitazione. Tale decisione è una dimostrazione della fiducia nelle buone intenzioni e nella volontà di collaborare da parte di entrambe le parti coinvolte.

FILT CGIL "desidera ringraziare i lavoratori per la coesione e la fiducia accordata a FILT di Parma e Modena. La solidarietà dimostrata ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo accordo, sottolineando l'importanza di un fronte unito per la difesa dei diritti dei lavoratori. Le due parti sono ora impegnate nell'implementazione degli accordi raggiunti, lavorando insieme per assicurare un regolare pagamento in surroga delle somme dovute fino al termine dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti e nell'interesse di tutti i lavoratori coinvolti. FILT CGIL ringrazia nuovamente Esselunga Spa per la disponibilità dimostrata e guarda al futuro con fiducia, confidando in una collaborazione basata sulla responsabilità e sul reciproco rispetto".