Lavori in corso: riparazione di una condotta sull'Asolana

Sulla Via Asolana, in direzione Colorno - all'altezza del civico 105 - si è improvvisamente verificata la rottura della condotta idrica che alimenta la rete a servizio delle frazione Pizzolese e zone limitrofe. La tubazione, del diametro di 100 mm, che scorre nel sottosuolo, ha improvvisamente ceduto sotto il piano stradale determinando la necessità di intervenire prontamente: IRETI ha subito approntato un piano di emergenza per la riparazione.

I lavori sono in corso ed tecnici stanno provvedendo alla sostituzione della tubazione in avaria. L'erogazione dell'acqua nella zona di Pizzolese, pertanto, è stata limitata e potranno verificarsi cali di pressione ed interruzioni.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata in serata, salvo imprevisti, e l'erogazione verrà ripristinata appena possibile dopo i lavaggi delle tubazioni. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.