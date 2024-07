Lavori: lunedì 8 luglio non si potrà parcheggiare in via Pintor

La direzione del distretto di Parma dell’Azienda Usl informa i cittadini che dovranno usufruire dei servizi della casa della salute Pintor-Molinetto che l’8 luglio non sarà possibile parcheggiare in via Pintor.

Infatti, nella giornata di lunedì, se le condizioni meteo lo consentiranno, saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale della via, programmati dal Comune di Parma. Detti lavori erano previsti per il 4 luglio scorso, ma a causa della forte pioggia caduta il giorno precedente, sono stati rinviati a lunedì.