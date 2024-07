Lavori stradali nella via d’accesso alla casa della salute Pintor-Molinetto

Giovedì 4 luglio non sarà possibile parcheggiare in via Pintor, per rifacimento della segnaletica orizzontale programmata dal Comune di Parma La direzione del distretto di Parma dell’Azienda Usl informa i cittadini che dovranno usufruire dei servizi della casa della salute Pintor-Molinetto che il 4 luglio non sarà possibile parcheggiare in via Pintor. Infatti, nella giornata di giovedì, saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale della via, programmati dal Comune di Parma.