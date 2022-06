Lavori in tangenziale Sud: limitazioni dal 29 giugno al 1° luglio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione sono previste limitazioni temporanee al traffico lungo la strada statale 9 var/a “Tangenziale Sud di Parma”.

Nel dettaglio a partire dalle 9:00 di mercoledì 29 giugno alle ore 17:00 di venerdì 1° luglio sarà chiuso al traffico lo svincolo di immissione alla Tangenziale alla SS 9 var/a (km 0,200) per i veicoli provenienti dalla SS 9 VAr “Tangenziale di Parma”. Le chiusure riguarderanno in maniera alternata sia la rampa di immissione per chi viaggia in direzione Reggio Emilia che quella per chi viaggia in direzione Piacenza.