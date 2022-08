Via Pini: lavori di risanamento e bitumatura carreggiata stradale

Dal 24 agosto al 14 settembre, dalle 00:00 alle 24:00 sono previsti lavori di risanamento e bitumatura della carreggiata in via Pini. Per i tratti di volta in volta interessati dai lavori sono previsti: istituzione del divieto di circolazione su una corsia di marcia per volta e contestuale, istituzione del senso unico di marcia sulla restante corsia, secondo il senso esistente, istituzione divieto di fermata.