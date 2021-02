"Lavoro a distanza e stili di vita": un questionario per capire

Federconsumatori e CGIL di Parma, con il supporto di IRES Emilia Romagna, hanno predisposto una ricerca, attraverso un questionario on line, per capire in che modo e misura il telelavoro ha influenzato gli stili di vita al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo.



Tutte le lavoratrici e i lavoratori in smart working sono invitati a collaborare all'indagine compilando il questionario al seguente link:

https://it.research.net/r/SmartWork_stili_di_vita.





Gli esiti della ricerca "Lavoro a distanza e stili di vita" saranno presentati pubblicamente con modalità ancora da definire.