Lavoro, Coop Alleanza 3.0 condanna l'Adl Cobas: "Violente azioni di protesta"

Quelle di questa mattina alla sede legale di Coop Alleanza 3.0 di Villanova di Castenaso (nel bolognese) da parte di Adl Cobas sono state "violente azioni di protesta" che Coop alleanza "condanna fermamente". Queste "azioni aggressive", denuncia oggi la cooperativa, "non hanno nulla a che vedere con il diritto allo sciopero e con la libertà di manifestare le proprie opinioni in modo civile e senza provocare pericolo per persone o cose, diritto in cui la cooperativa crede profondamente". Da qui "la più ferma disapprovazione per le modalità con cui si è svolta la protesta, perché caratterizzata da azioni violente e irrispettose delle leggi e delle lavoratrici e dei lavoratori che stavano svolgendo la propria attività lavorativa negli uffici". La cooperativa, inoltre, "respinge ancora una volta in modo altrettanto fermo le gravissime accuse di 'sfruttamento' e 'caporalato industriale' mosse da Adl Cobas nei giorni scorsi". Coop Alleanza 3.0 ribadisce infine di essere "costantemente impegnata a vigilare che i fornitori e gli appaltatori utilizzati applichino il contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali confederali, come nel caso del magazzino di logistica di Parma oggetto delle proteste di Adl Cobas".