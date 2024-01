Le iniziative a Parma per la prima edizione di "Mi prendo il mondo"

Da giovedì 25 gennaio la città di Parma si trasforma in un palcoscenico per le nuove generazioni, rendendole protagoniste attive di dibattiti, talk, incontri sulle prospettive future. La Feltrinelli di via Farini aderisce alla prima edizione dell’iniziativa “Mi Prendo il Mondo” curata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, proponendo, nell’ambito del programma diffuso in città, una serie di appuntamenti e proposte: laboratori educativi, incontri letterari, oltre a una proposta bibliografica articolata per offrire ai giovani un racconto del presente attraverso diversi punti di vista.

Negli spazi della libreria, va in scena giovedì 25 gennaio dalle ore 17.30 alle 19.30 #Gramignalab: creatività infestante, un laboratorio creativo rivolto a ragazzi tra i 16 e i 20 anni insieme a illustratori e disegnatori professionisti del gruppo Gramigna che, armati di taccuini, stencil e materiale da disegno condivideranno progetti, idee, ispirazioni ed esperienze con il pubblico. Ingresso con prenotazione su feltrinelli.it . Martedì 30 gennaio, sempre nei locali della Feltrinelli, Daniele Aristarco presenta il suo ultimo libro Una bella Resistenza. Un viaggio per l'Italia attraverso storie, incontri, memoria (Mondadori) in un incontro rivolto agli studenti dell'ISISS Giordani del 5⁰ anno nell’ambito del ciclo di appuntamento per il Giorno della Memoria. Il libro propone infatti un itinerario tra le conquiste che bisogna continuare a difendere, per diventare anche oggi partigiani e partigiane, prendendo parte e facendo la propria parte.

Perché la conoscenza è di per sé un atto di resistenza. Ingresso libero fino a esaurimento posti. In occasione di Mi Prendo il Mondo la Feltrinelli di Parma propone un percorso letterario dedicato a giovani, formazione e crescita, che si compone di xxx titoli tra cui La vita altrove (La Nuova Frontiera) di Guadalupe Nettel, Una breve elegia (ADD Editore) di Animo Chen, Vengo io da te (Einaudi) di Daniele Nicastro, #Disobbediente (DeAgostini) di Andrea Franzoso. All’interno del bookshop allestito presso il Centro Congressi Paganini, dove si svolgono gli incontri principali con gli autori del programma della kermesse, la Feltrinelli porta invece proposte e consigli di lettura per approfondire tematiche che contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza attiva e partecipe. In questo quadro trovano spazio xxxxx e i titoli finalisti della categoria kids del Premio Inge Feltrinelli: L’ammiraglio si è preso il cielo di Marianna Balducci (Edizioni Clichy), Una damigella non in pericolo di Bethan Stevens (Settenove), Nina di Traci N. Todd (AnimaMundi), I sogni di un camaleonte di Jurga Vilè e Lina Sasnauskaité (24 ore Cultura), La terra di nessuno di Maria Josè Floriano (Kalandraka).