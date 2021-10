Oncoematolgia pediatrica: donazione delle insegnanti della scuola primaria di Felino

Le insegnanti della classe 3a D della scuola primaria di Felino hanno voluto donare il loro regalo di fine anno alla Scuola in Ospedale e al reparto di Oncoematologia pediatrica diretto da Patrizia Bertolini per ricordare la sorella di un loro alunno vinta da una tremenda malattia. Il tradizionale “dono alle maestre” si è quindi trasformato in un carrello carico di pennarelli, matite, quaderni che, tramite la rappresentante di classe, è stato consegnato al reparto e alla scuola.

A ringraziare le maestre e i genitori per il gesto e a ricordare con commozione la loro paziente e alunna, la responsabile della Scuola in Ospedale Maria Teresa Bacchi con alcune colleghe, la direttrice Patrizia Bertolini e la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou. “Ci ha regalo disegni meravigliosi, era bravissima, e dal viaggio nel suo paese d’origine voleva portare un regalo a tutti gli amici che aveva trovato in reparto”, dice Maria Teresa Bacchi ripensando che da quel viaggio non è più tornata mentre Patrizia Bertolini sottolinea: “Lei e la sua famiglia hanno affrontato il loro percorso con grande forza e ci hanno lasciato tanto e insegnato tanto”.