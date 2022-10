Le modifiche alla viabilità in occasione di Parma-Bari

In occasione dell’incontro Parma 1913 – Bari, che si disputerà mercoledì 19 ottobre, alle 18, allo stadio Tardini, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Mercoledì 19 ottobre, dalle 16 alle 20, divieto di sosta con rimozione forzata per i seguenti tratti stradali: via Torelli da via Viotti a piazzale Risorgimento; via Puccini; via Pezzani; via Scarlatti; viale Partigiani d’Italia - lato Sud, tratto ricompreso da piazzale Risorgimento a via Puccini; parcheggio (lato Sud) compreso tra viale S. Michele, piazzale Risorgimento e viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato; piazzale Risorgimento.

A partire dalle 16.30 e sono a cessate esigenze: divieto di circolazione veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico, nelle seguenti strade e piazze: viale Partigiani d’Italia - corsia Sud da via Puccini a piazzale Risorgimento; via Puccini; via Torelli, da via Massari a piazzale Risorgimento; via Viotti da via Duca Alessandro a via Torelli.

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono pass di cortesia o un documento d’identità, i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli con autorizzazione cat. invalidi nazionale.

Dalle 16 alle 20: istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in via Puccini (nel tratto compreso tra viale Partigiani d’Italia e via Bandini).

Dalle 16 alle 20: destituzione corsia preferenziale strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.