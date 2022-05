Le moto Guzzi della polizia stradale in mostra all'Autodromo di Varano

Grande interesse per le moto Guzzi della Polizia Stradale in mostra all'Asi moto show presso l'Autodromo di Varano de Melegari. Sono esposte, fino a domenica, 6 moto Guzzi di varie epoche, 2 moto Guzzi Norge 1200 attualmente in servizio ed una moto Guzzi V7 sezionata per didattica, unica nel suo genere, utilizzata per anni nella formazione dei poliziotti della Polizia Stradale.