Le polemiche tra l'Università e la comunità iraniana

"La comunità iraniana di Parma e gli studenti iraniani dell'Università di Parma" si legge in una nota "denunciano l'invio di una mail ufficiale (in allegato), proveniente dall'indirizzo info@messaggi.unipr.it, nella quale vengono invitati a partecipare alle elezioni presidenziali del regime della Repubblica Islamica dell'Iran. La mail, scritta sia in italiano che in persiano, includeva anche un messaggio di cordoglio per la morte di Ebrahim Raisi, presidente della Repubblica Islamica, noto come il "Macellaio di Teheran".

Questa mail, inviata su richiesta diretta dell'ambasciata iraniana, come comunicatoci tramite il servizio help desk dell'università, ha suscitato sconcerto e indignazione tra la comunità iraniana e gli studenti iraniani di Parma. Il contesto di quasi tre anni di proteste in Iran, che hanno portato a migliaia di morti e incarcerazioni tra i giovani che lottano per libertà e democrazia, rende questa situazione ancora più difficile da accettare.

Chiediamo pubblicamente all'Università di Parma di fornire chiarimenti ufficiali su quanto accaduto e di rispondere ai seguenti quesiti:

Motivazione e Responsabilità: Qual è il motivo che ha portato l'Università ad approvare e inviare questa mail? Quale ufficio o quale responsabile ha autorizzato tale azione?

Revoca Ufficiale: Chiediamo una revoca ufficiale di questa mail, con una dichiarazione pubblica che spieghi le ragioni dell'invio e chiari eventuali fraintendimenti.

Chiarimenti sulla Privacy: Vogliamo assicurazioni da parte dell'Università su come gli indirizzi email e le informazioni personali degli studenti iraniani siano finiti nelle mani dell'ambasciata iraniana. Chiediamo inoltre che l'Università garantisca che tali informazioni non vengano mai più condivise con l'ambasciata.

È inaccettabile che un'istituzione educativa partecipi, anche indirettamente, alla propaganda di un regime noto per le sue gravi violazioni dei diritti umani. La comunità iraniana di Parma e gli studenti iraniani dell'Università di Parma chiedono trasparenza e rispetto per i valori di libertà e democrazia che l'Università dovrebbe rappresentare.

In attesa di un riscontro tempestivo, confidiamo in un intervento deciso e chiaro da parte delle autorità accademiche.