"Le rette più alte in regione a Parma? Senza interventi il rischio è di implodere"

“Continuiamo a vedere una grave sordità politica, profonde mancanze nei confronti delle famiglie che hanno bambini, e soprattutto delle donne”. Fabrizio Pallini, consigliere comunale del Gruppo cui fa capo Pietro Vignali e presidente de l’Associazione i Nostri Borghi interviene sullo sgradito primato di Parma: le rette degli asili più care di tutta la Regione. Già in sede di approvazione del bilancio avevamo fatto notare da una parte la contrazione delle spese per l’educativo, in particolare i nidi, mentre dall’altra, per contro, un aumento delle rette - dice Pallini. “Ci aspettavamo maggior sensibilità da parte di questa amministrazione nei confronti delle problematiche delle famiglie e maggiore attenzione ai servizi per l’infanzia, il contesto sociale e le dinamiche demografiche sono sotto gli occhi di tutti. Calano le nascite, e senza nascite il sistema di welfare crolla: rischiamo di trovarci in un mondo solo di anziani e immigrati, che rappresentano soprattutto costi. E’ una grave mancanza politica non accorgersene”. I problemi - continua il consigliere del gruppo Vignali - sono molteplici. “Da una parte, col Quoziente Parma, che aveva fatto scuola in Italia, si dava un grosso aiuto a chi ha più di un figlio, o ragazzi disabili: non capiamo perché l’Assessora Bonetti non voglia sentir parlare di reintrodurlo. Poi le convenzioni: c’è un ritardo abnorme, ed è stata portata alla firma solo quella con la Fism, che svolge un ruolo decisivo nel panorama educativo dell’infanzia. Le loro scuole accolgono già oggi più di 1000 bambini, ma i ritardi nella stipula dell’accordo hanno peggiorato la situazione dei nostri asili, allungato le liste d’attesa e fatto lievitare i costi. Inoltre sono stati investiti in questa solo convenzione tutte le cifre destinabili al privato. “I costi così alti sommati alle lista d’attesa lunga sono una ferita aperta per la nostra città e per il sistema di welfare. E rischiano di pagare un prezzo altissimo, per questa mancanza politica, bambini e donne. Che rischiano di dover lasciare il lavoro, oppure, rinunciare a fare figli. In questo modo il sistema welfare imploderà, solo la giunta sembra non accorgersene” - conclude Pallini.