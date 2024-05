La lectio magistralis di Carlo Galli in Università

Presente e futuro della democrazia: è un titolo di estrema, stringente, attualità quello scelto da Carlo Galli, direttore della rivista «Filosofia Politica» e tra i più noti saggisti e filosofi della politica italiani, per la sua lectio magistralis all’Università di Parma, in programma per lunedì 13 maggio alle 16.30 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale (via Università, 12).

La lectio prenderà le mosse da alcune considerazioni contenute nell’ultimo libro del prof Galli, Democrazia, ultimo atto? (Einaudi, 2023).

L’iniziativa è organizzata da Fausto Pagnotta, professore a contratto e assegnista di ricerca in Storia del pensiero politico all’Università di Parma, e si inserisce nell’ambito degli insegnamenti di Scienze politiche. È patrocinata dal Comune di Parma, dal Circolo Culturale Il Borgo, co-organizzatore dell’evento, dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale (CIRS) dell’Università di Parma e dall’Associazione Festa Internazionale della Storia di Parma.

In apertura i saluti del Rettore Paolo Martelli, del Presidente dei corsi di laurea in Scienze politiche Emanuele Castelli, del Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto e della Vicepresidente del Borgo Lucia Mirti.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Fausto Pagnotta e dalla Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma Carmen Motta.

Al termine della lectio alcuni docenti dell’Università di Parma porranno domande al relatore e proporranno alcune riflessioni sul tema dello stato della democrazia oggi in Occidente. Si alterneranno quindi, nel ruolo di discussants, Simone Baglioni, Prorettore alla Didattica, Antonio D’Aloia, docente di Diritto Costituzionale e Direttore del Centro Universitario di Bioetica, Vincenza Pellegrino, docente di Sociologia culturale, e Alessandro Duce, docente di Disarmo, Sicurezza e Coesistenza.

L’incontro, aperto a tutte le persone interessate e a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà registrato e poi pubblicato sul Canale YouTube dell’Università di Parma e sul Canale YouTube del progetto Sentieri del Pensiero Politico curato da Fausto Pagnotta.